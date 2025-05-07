У Telegram від імені Умєрова вкинули фейк про "теракт у Харкові": Міноборони відреагувало

Українські анонімні канали у Telegram масово повідомили, що у Харкові нібито підірвали відомого конструктора БпЛА Андрія Гуменного

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Низка українських Telegram-каналів із посиланням на нібито заяву міністра оборони Рустема Умєрова написала, що у Харкові унаслідок "теракту" загинув конструктор БпЛА Андрій Гуменний. Пресслужба Міністерства оборони спростувала, наголосивши, що в очільника відомства немає офіційних акаунтів в Telegram.

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Українські анонімні канали у Telegram масово повідомили, що "у Харкові підірвали відомого конструктора БпЛА Андрія Гуменного, він загинув". Як "першоджерело" інформації було зазначено міністра оборони Умєрова.

Згодом у Telegram також з'явилася "уточнювальна інформація" від нібито очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, мовляв, Гуменного "підірвали через кримінальне протистояння, пов’язане з розкраданням бюджету на оборонних програмах, що фінансуються державою".

У пресслужбі МО наголосили, що поширена інформація є фейком і в Умєрова немає акаунту в Telegram.

"У межах повномасштабної війни Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни. Закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень", – додали у відомстві.

У 2023 році колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомляв про поширення про нього фальшивої інформації в інтернет, зокрема через фейкові акаунти з використанням його імені.