В Тернополе отказываются вводить локдаун с 8 января

Комиссия Тернопольского горсовета приняла решение не вводить с 8 января никаких дополнительных ограничений на территории громады. Об этом в Facebook сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

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В комментарии местному телеканалу Т1 мэр объяснил решение тем, что в течение последних дней, по его словам, число людей с COVID-19 на территории громады не только не растет, но уменьшается.

"Поэтому комиссия принял решение не вводить никаких дополнительных ограничений к тем, которые действовали раньше", – заявил Надал.

В Тернополе дети пойдут в школы с 11 января: младшие классы будут обучаться непосредственно в школе, в старших будет смешанная форма обучения, сказал мэр.

"Кроме того, мы также рекомендуем субъектам хозяйствования не прекращать свою деятельность, а осуществлять ее так, как и раньше", – отметил городской голова Тернополя.

В августе 2020 года, когда Тернополь включили в красную зону, местные власти также отказывались вводить карантин.

За последние четыре дня в Тернопольской области такая динамика: 2 января — 59 заболевших, 3 января — 71, 4 января — 52, 5 января — 163.

За последние сутки в Украине выявили 9432 новых случая коронавируса (за прошедшие сутки – 9699).

Ранее Кабинет министров продлил действие карантина до 28 февраля, а также утвердил ужесточение ограничений в период с 8 по 24 января включительно.







Вадим Ребрина

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