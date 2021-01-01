Коронавирус. В Украине – 9432 новых случая COVID-19, Киев – лидер по заболеваемости

В Украине выявили 9432 новых случая коронавируса (за прошедшие сутки – 9699). Больше всего заболевших COVID-19 обнаружили в Киеве – 885 человек. Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

На втором месте по количеству новых больных – Харьковская область (+713). Далее идут Киевская (+627), Полтавская (+518), Одесская области (+544).

За сутки выздоровели 10 016 пациентов (днем ранее – 11 803), умерли 147 больных (209).

Количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 064 479 человек, 18 680 человека – умерли от COVID-19, выздоровели – 720 009 человек.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.