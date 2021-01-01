Коронавирус. В Украине – 9432 новых случая COVID-19, Киев – лидер по заболеваемости
01.01.2021, 10:01
Иллюстративное фото: Jesus Diges/ЕРА
В Украине выявили 9432 новых случая коронавируса (за прошедшие сутки – 9699). Больше всего заболевших COVID-19 обнаружили в Киеве – 885 человек. Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
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На втором месте по количеству новых больных – Харьковская область (+713). Далее идут Киевская (+627), Полтавская (+518), Одесская области (+544).
За сутки выздоровели 10 016 пациентов (днем ранее – 11 803), умерли 147 больных (209).
Количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 064 479 человек, 18 680 человека – умерли от COVID-19, выздоровели – 720 009 человек.
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