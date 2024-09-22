В Тернополе произошел взрыв на трансформаторной подстанции, был пожар – фото

Иллюстративное фото: ГСЧС

В Тернополе произошел взрыв изолятора на трансформаторной подстанции – обесточены две улицы. Об этом сообщило главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

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В 21:01 на номер 101 сообщили о взрыве на улице Лукияновича – по прибытию на место спасатели установили, что произошел взрыв изолятора СВ-110 на трансформаторной подстанции на 110 киловатт.

Из-за взрыва произошло горение мастина на площади одного метра квадратного – пылала часть трансформатора, но впоследствии пожар был ликвидирован, отмечает ГСЧС.

Из-за инцидента без света остались улицы Чорновила и Франко, на месте работают спасатели и работники РЭСа, пишет ведомство.

В целом специалисты устанавливают обстоятельства взрыва. Чтобы обеспечить жителей электричеством, энергетики обещают переключить их на другую линию.

Фото: ГСЧС

В результате российских атак 20 сентября были повреждены энергетические объекты в пяти областях Украины. В Днепропетровской области получил ранение работник облэнерго.

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