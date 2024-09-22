У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, була пожежа – фото

Ілюстративне фото: ДСНС

У Тернополі стався вибух ізолятора на трансформаторній підстанції – знеструмлено дві вулиці. Про це повідомило головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

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О 21:01 на номер 101 повідомили про вибух на вулиці Лукіяновича – по прибуттю на місце рятувальники встановили, що відбувся вибух ізолятора СВ-110 на трансформаторній підстанції на 110 кіловатів.

Через вибух сталося горіння мастина на площі одного метра квадратного – палала частина трансформатора, але згодом пожежу ліквідували, зазначає ДСНС.

Через інцидент без світла лишилися вулиці Чорновола та Франка, на місці працюють рятувальники та працівники РЕМу, пише відомство.

Загалом, фахівці встановлюють обставини вибуху. Аби забезпечити жителів електрикою, енергетики обіцяють перемкнути їх на іншу лінію.

Фото: ДСНС

Внаслідок російських атак 20 вересня були пошкоджені енергетичні об'єкти у п'яти областях України. У Дніпропетровській області дістав поранення працівник обленерго.

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