Партнери зібрали Україні 560 млн євро – закуплять обладнання розподіленої генерації на 170 МВт

Також прем'єр заявив, що понад 80% українських шкіл і 100% лікарень забезпечені генераторами

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Міжнародні партнери зібрали у Фонді підтримки української енергетики 560 млн євро, на ці гроші закуплять обладнання розподіленої генерації загальною потужністю 170 МВт, котре привезуть і під'єднають за осінь та зиму. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомив журналіст LIGA.net, який був на пресконференції.

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За словами Шмигаля, міжнародні партнери акумулювали в Фонді підтримки української енергетики 560 млн євро.

З цих коштів була профінансована закупівля обладнання розподіленої генерації загальною потужністю 170 МВт – його доставлять та під'єднають упродовж цієї осені й зими, зазначив голова уряду.

"Окрім цього, кількість наявних уже в підприємств теплопостачання когенераційних установок – 169, з них 83 введені в експлуатацію. Плюс міжнародні партнери підтвердили постачання ще 291 установки й 101 блочно-модульної котельні. Це наш резерв енергетичної стійкості не лише в генерації електроенергії, але й у генерації тепла", – сказав Шмигаль.

Загальна потреба України в когенераційних установках складає 569 одиниць, повідомив прем'єр.

Він заявив, що більш ніж 80% українських шкіл і 100% лікарень забезпечені генераторами, деякі лікарні – "навіть резервною потужністю".

"У медичних закладах і лікарнях – 12 000 генераторів. Загалом у нас 16 500 потужних генераторів уже встановлені, підключені й працюють", – розповів очільник уряду.

Проте, зауважив Шмигаль, "невідкладна потреба" у генераторах великої потужності залишається високою – потрібно близько 1800 одиниць.

Наприкінці серпня в Україні через російські обстріли енергетичної інфраструктури відновилися аварійні відключення світла. Уже з суботи 7 вересня їх скасували, але на 10 число Укренерго просить 14 годин не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

Радник прем'єра повідомив, що після цієї масованої атаки доведеться коригувати плани з підготовки до зими.

Стало відомо, що витрати дрібного ритейлу через генератори збільшуються на 10-30%.

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