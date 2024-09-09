У вівторок Укренерго просить 14 годин не вмикати кілька потужних приладів одночасно
На вівторок 10 вересня не плануються обмеження електрики, але енергетики закликають не вмикати одночасно кілька потужних приладів упродовж 14 годин. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Отже, на 10 вересня не прогнозується застосування графіків відключення світла.
Разом з тим Укренерго просить ощадливо споживати електрику всю добу.
Водночас компанія закликала не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів з 8:00 до 22:00. Зазвичай енергетики просять про це лише у вечірні години.
Покращення ситуації зі світлом почалося минулого тижня, а з суботи 7 вересня обмеження взагалі були скасовані.
- У понеділок, 26 серпня, росіяни здійснили наймасованішу повітряну атаку по Україні – Сили оборони збили 102 зі 127 ракет і 99 зі 109 безпілотників окупантів, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
- Ціллю чергової масованої атаки РФ по Україні були об'єкти енергетики, постраждали 15 областей, є поранені й загиблі.
- Радник прем'єр-міністра повідомив, що після цієї масованої атаки доведеться коригувати плани з підготовки до зими.
Читайте також: Ситуація зі світлом покращиться найближчими днями – глава Центру досліджень енергетики