У вівторок Укренерго просить 14 годин не вмикати кілька потужних приладів одночасно

Зазвичай енергетики просять про це лише у вечірні години

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На вівторок 10 вересня не плануються обмеження електрики, але енергетики закликають не вмикати одночасно кілька потужних приладів упродовж 14 годин. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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Отже, на 10 вересня не прогнозується застосування графіків відключення світла.

Разом з тим Укренерго просить ощадливо споживати електрику всю добу.

Водночас компанія закликала не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів з 8:00 до 22:00. Зазвичай енергетики просять про це лише у вечірні години.

Покращення ситуації зі світлом почалося минулого тижня, а з суботи 7 вересня обмеження взагалі були скасовані.

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