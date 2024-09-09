Во вторник Укрэнерго просит 14 часов не включать несколько мощных приборов одновременно
Во вторник 10 сентября не планируется ограничение электричества, но энергетики призывают не включать одновременно несколько мощных приборов в течение 14 часов. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
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Итак, на 10 сентября не прогнозируется применение графиков отключения света.
При этом Укрэнерго просит экономно потреблять электричество на протяжении суток.
В то же время компания призвала не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 8:00 до 22:00. Обычно энергетики просят об этом только в вечернее время.
Улучшение ситуации со светом началось на прошлой неделе, а с субботы 7 сентября ограничения вообще были отменены.
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