Во вторник Укрэнерго просит 14 часов не включать несколько мощных приборов одновременно

Обычно энергетики просят об этом только в вечерние часы

Иллюстративное фото: Depositphotos

Во вторник 10 сентября не планируется ограничение электричества, но энергетики призывают не включать одновременно несколько мощных приборов в течение 14 часов. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Итак, на 10 сентября не прогнозируется применение графиков отключения света.

При этом Укрэнерго просит экономно потреблять электричество на протяжении суток.

В то же время компания призвала не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 8:00 до 22:00. Обычно энергетики просят об этом только в вечернее время.

Улучшение ситуации со светом началось на прошлой неделе, а с субботы 7 сентября ограничения вообще были отменены.

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