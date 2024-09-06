Отключения света в субботу не планируются

В то же время Укрэнерго призывает не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 21:00

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На субботу не планируются отключения света, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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7 сентября не прогнозируется ограничение электроэнергии.

Укрэнерго призывает людей бережно потреблять электричество – не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 21:00.

В пятницу также уменьшилось количество ограничений – с 10:00-11:00 и до 16:00 были отменены отключения в 18 областях.

В общей сложности 6 сентября запланирована одна очередь отключений (около четырех часов без света в сутки).

Укрэнерго зафиксировало снижение потребления электричества из-за спада жары в большинстве областей.

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