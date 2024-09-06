Відключення світла у суботу не плануються

Водночас Укренерго закликає не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 21:00

Ілюстративне фото: Depositphotos

На суботу не заплановані відключення світла, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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7 вересня не прогнозуються обмеження електроенергії.

Укренерго закликає людей ощадливо споживати електрику – не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 21:00.

У п'ятницю також зменшилася кількість обмежень – з 10:00-11:00 й до 16:00 були скасовані відключення у 18 областях.

Загалом 6 вересня запланована одна черга відключень (близько чотирьох годин без світла на добу).

Укренерго зафіксувало зниження споживання електрики через спадання спеки у більшості областей.

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