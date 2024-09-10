Партнеры собрали Украине 560 млн евро: на оборудование распределенной генерации в 170 МВт
Международные партнеры собрали в Фонд поддержки украинской энергетики 560 млн евро, на эти деньги закупят оборудование распределенной генерации общей мощностью 170 МВт, которое привезут и подключат за осень и зиму. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщил журналист LIGA.net, который был на мероприятии.
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По словам Шмыгаля, международные партнеры аккумулировали в Фонде поддержки украинской энергетики 560 млн евро.
Из этих средств была профинансирована закупка оборудования распределенной генерации общей мощностью 170 МВт – его доставят и подключат в течение этой осени и зимы, отметил глава правительства
"Кроме того, количество имеющихся уже у предприятий теплоснабжения когенерационных установок – 169, из них 83 введены в эксплуатацию. Плюс международные партнеры подтвердили поставки еще 291 установки и 101 блочно-модульной котельной. Это наш резерв энергетической устойчивости не только в генерации электроэнергии, но и в генерации тепла", – сказал Шмыгаль.
Общая потребность Украины в когенерационных установках составляет 569 единиц, сообщил премьер.
Он заявил, что более 80% украинских школ и 100% больниц обеспечены генераторами, некоторые больницы – "даже резервной мощностью".
"В медицинских учреждениях и больницах – 12 000 генераторов. Всего у нас 16 500 мощных генераторов уже установлены, подключены и работают", – рассказал глава правительства.
Однако, отметил Шмыгаль, "неотложная потребность" в генераторах большой мощности остается высокой – нужно около 1800 единиц.
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