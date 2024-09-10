Партнеры собрали Украине 560 млн евро: на оборудование распределенной генерации в 170 МВт

Также премьер заявил, что более 80% украинских школ и 100% больниц снабжены генераторами

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Международные партнеры собрали в Фонд поддержки украинской энергетики 560 млн евро, на эти деньги закупят оборудование распределенной генерации общей мощностью 170 МВт, которое привезут и подключат за осень и зиму. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщил журналист LIGA.net, который был на мероприятии.

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По словам Шмыгаля, международные партнеры аккумулировали в Фонде поддержки украинской энергетики 560 млн евро.

Из этих средств была профинансирована закупка оборудования распределенной генерации общей мощностью 170 МВт – его доставят и подключат в течение этой осени и зимы, отметил глава правительства

"Кроме того, количество имеющихся уже у предприятий теплоснабжения когенерационных установок – 169, из них 83 введены в эксплуатацию. Плюс международные партнеры подтвердили поставки еще 291 установки и 101 блочно-модульной котельной. Это наш резерв энергетической устойчивости не только в генерации электроэнергии, но и в генерации тепла", – сказал Шмыгаль.

Общая потребность Украины в когенерационных установках составляет 569 единиц, сообщил премьер.

Он заявил, что более 80% украинских школ и 100% больниц обеспечены генераторами, некоторые больницы – "даже резервной мощностью".

"В медицинских учреждениях и больницах – 12 000 генераторов. Всего у нас 16 500 мощных генераторов уже установлены, подключены и работают", – рассказал глава правительства.

Однако, отметил Шмыгаль, "неотложная потребность" в генераторах большой мощности остается высокой – нужно около 1800 единиц.

В конце августа в Украине из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры возобновились аварийные отключения света. Уже с субботы 7 сентября они были отменены, но на 10 число Укрэнерго просит 14 часов не включать несколько мощных приборов одновременно.

Советник премьера сообщил, что после этой массированной атаки придется корректировать планы по подготовке к зиме.

Стало известно, что расход мелкого ритейла через генераторы увеличивается на 10-30%.

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