В Токмаке Запорожской области оккупанты назначили дату "референдума" – Генштаб ЗСУ

В городе Токмак Запорожской области российские оккупанты назначили на 4 апреля проведение так называемого референдума. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00 1 апреля.

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Идут 37 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Согласно сводке, продолжается "отвод" отдельных подразделений оккупантов с территорий Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировка войск. В Генштабе предполагают, что это делается для создания ударных группировок на Слобожанском и Донецком направлениях.

По информации ВСУ, на территории Беларуси, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека размещены якобы раненые российские военнослужащие, получившие значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения.

Во временно занятом оккупантом городе Энергодар Запорожской области, на территории воинской части Нацгвардии россияне удерживают местных жителей, которых подозревают в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков. Российские силовики допрашивают их с применением психологического и физического давления.

Мелитополь временно контролируется оккупантами. Они размещают среди жилых кварталов артиллерийские системы, из которых стреляют в запорожском направлении.

Оккупанты планируют начать обучение в учебных заведениях по своим стандартам и на русском языке в апреле 2022 года. Педагогам, которые согласятся участвовать в этом, обещают деньги. Также россияне пытаются раздавать "гуманитарную помощь" местным жителям. При этом они присваивают украинскую гуманитарную помощь, прибывающую из Запорожья.

Во временно занятом врагом Счастье Луганской области оккупанты не смогли возобновить работу теплоэлектростанции, которая получила значительные повреждения в результате боевых действий, – квалифицированные специалисты покинули населенный пункт.

В Станице Луганской российские захватчики проводят пропагандистские мероприятия. В частности, сотрудники оккупационной администрации раздают так называемую гуманитарную помощь.

При уходе из города Буча Киевской области российские оккупационные войска провели минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности.

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Вадим Ребрина

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