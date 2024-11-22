В трех районах Киева о воздушной тревоге будут временно оповещать через громкоговорители

Такое уведомление будет продолжаться до 25 ноября включительно, сообщили в Киевском горсовете

Громкоговорители (Фото: Depositphotos)

Из-за технических неисправностей оборудования Укртелекома воздушную тревогу на некоторых улицах Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов Киева будут сообщать с помощью громкоговорителей. Об этом сообщили в столичном городском совете.

Такое уведомление будет продолжаться до 25 ноября включительно по следующим адресам:

→ проспект Берестейский – от улицы Вячеслава Черновола до Большой Кольцевой;

→ улица Борщаговская – проспект Любомира Гузара;

→ улица Дегтяревская;

→ улица Вадима Гетьмана – улица Александра Довженко;

→ улица Зоологическая;

→ улица Николая Василенко (от станции метро "Берестейская" на бульваре Вацлава Гавела);

→ улица Мрии;

→ улица Даниила Щербаковского;

→ бульвар Академика Вернадского;

→ улица Святошинская;

→ улица Героев Космоса;

→ улица Коперника;

→ улица Шолуденко;

→ улица Богдана Гаврилишина.