В трех районах Киева о воздушной тревоге будут временно оповещать через громкоговорители
Из-за технических неисправностей оборудования Укртелекома воздушную тревогу на некоторых улицах Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов Киева будут сообщать с помощью громкоговорителей. Об этом сообщили в столичном городском совете.
Такое уведомление будет продолжаться до 25 ноября включительно по следующим адресам:
→ проспект Берестейский – от улицы Вячеслава Черновола до Большой Кольцевой;
→ улица Борщаговская – проспект Любомира Гузара;
→ улица Дегтяревская;
→ улица Вадима Гетьмана – улица Александра Довженко;
→ улица Зоологическая;
→ улица Николая Василенко (от станции метро "Берестейская" на бульваре Вацлава Гавела);
→ улица Мрии;
→ улица Даниила Щербаковского;
→ бульвар Академика Вернадского;
→ улица Святошинская;
→ улица Героев Космоса;
→ улица Коперника;
→ улица Шолуденко;
→ улица Богдана Гаврилишина.
- С 11 по 17 ноября на магистралях и улицах столицы наблюдали за средней задержкой трафика. Она составила 43%, показатель вырос на 8% по сравнению с данными 2023 года. Главным фактором воздействия отмечают воздушные тревоги.