В трех районах Киева о воздушной тревоге будут временно оповещать через громкоговорители
Громкоговорители (Фото: Depositphotos)

Из-за технических неисправностей оборудования Укртелекома воздушную тревогу на некоторых улицах Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов Киева будут сообщать с помощью громкоговорителей. Об этом сообщили в столичном городском совете.

Такое уведомление будет продолжаться до 25 ноября включительно по следующим адресам:

проспект Берестейский – от улицы Вячеслава Черновола до Большой Кольцевой;

улица Борщаговская – проспект Любомира Гузара;

улица Дегтяревская;

улица Вадима Гетьмана – улица Александра Довженко;

улица Зоологическая;

улица Николая Василенко (от станции метро "Берестейская" на бульваре Вацлава Гавела);

улица Мрии;

улица Даниила Щербаковского;

бульвар Академика Вернадского;

улица Святошинская;

улица Героев Космоса;

улица Коперника;

улица Шолуденко;

улица Богдана Гаврилишина.

  • С 11 по 17 ноября на магистралях и улицах столицы наблюдали за средней задержкой трафика. Она составила 43%, показатель вырос на 8% по сравнению с данными 2023 года. Главным фактором воздействия отмечают воздушные тревоги.
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