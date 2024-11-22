У трьох районах Києва про повітряну тривогу тимчасово сповіщатимуть через гучномовці
Через технічні несправності обладнання Укртелекому повітряну тривогу на деяких вулицях Шевченківського, Солом'янського та Святошинського районів Києва повідомлятимуть за допомогою гучномовців. Про це повідомили у столичній міській раді.
Таке оповіщення триватиме до 25 листопада включно за наступними адресами:
→ проспект Берестейський – від вулиці В’ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;
→ вулиця Борщагівська – проспект Любомира Гузара;
→ вулиця Дегтярівська;
→ вулиця Вадима Гетьмана – вулиця Олександра Довженка;
→ вулиця Зоологічна;
→ вулиця Миколи Василенка (від станції метро "Берестейська" на бульварі Вацлава Гавела);
→ вулиця Мрії;
→ вулиця Данила Щербаківського;
→ бульвар Академіка Вернадського;
→ вулиця Святошинська;
→ вулиця Героїв Космосу;
→ вулиця Коперника;
→ вулиця Шолуденка;
→ вулиця Богдана Гаврилишина.
- З 11 до 17 листопада на магістралях і вулицях столиці спостерігали за середньою затримкою трафіку. Вона становила 43%, показник зріс на 8% проти даних 2023 року. Головним фактором впливу зазначають повітряні тривоги.