У трьох районах Києва про повітряну тривогу тимчасово сповіщатимуть через гучномовці
Гучномовці (Фото: Depositphotos)

Через технічні несправності обладнання Укртелекому повітряну тривогу на деяких вулицях Шевченківського, Солом'янського та Святошинського районів Києва повідомлятимуть за допомогою гучномовців. Про це повідомили у столичній міській раді.

Таке оповіщення триватиме до 25 листопада включно за наступними адресами:

проспект Берестейський – від вулиці В’ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;

вулиця Борщагівська – проспект Любомира Гузара;

вулиця Дегтярівська;

вулиця Вадима Гетьмана – вулиця Олександра Довженка;

вулиця Зоологічна;

вулиця Миколи Василенка (від станції метро "Берестейська" на бульварі Вацлава Гавела);

вулиця Мрії;

вулиця Данила Щербаківського;

бульвар Академіка Вернадського;

вулиця Святошинська;

вулиця Героїв Космосу;

вулиця Коперника;

вулиця Шолуденка;

вулиця Богдана Гаврилишина. 

Читайте також
"Це не дозвіл на вихідний". Зеленський каже, що вся країна має працювати, коли немає тривог
війнакиївповітряна тривогасистема оповіщеннясирена