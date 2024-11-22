У трьох районах Києва про повітряну тривогу тимчасово сповіщатимуть через гучномовці

Таке оповіщення триватиме до 25 листопада включно, повідомили у Київській міськраді

Гучномовці (Фото: Depositphotos)

Через технічні несправності обладнання Укртелекому повітряну тривогу на деяких вулицях Шевченківського, Солом'янського та Святошинського районів Києва повідомлятимуть за допомогою гучномовців. Про це повідомили у столичній міській раді.

Таке оповіщення триватиме до 25 листопада включно за наступними адресами:

→ проспект Берестейський – від вулиці В’ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;

→ вулиця Борщагівська – проспект Любомира Гузара;

→ вулиця Дегтярівська;

→ вулиця Вадима Гетьмана – вулиця Олександра Довженка;

→ вулиця Зоологічна;

→ вулиця Миколи Василенка (від станції метро "Берестейська" на бульварі Вацлава Гавела);

→ вулиця Мрії;

→ вулиця Данила Щербаківського;

→ бульвар Академіка Вернадського;

→ вулиця Святошинська;

→ вулиця Героїв Космосу;

→ вулиця Коперника;

→ вулиця Шолуденка;

→ вулиця Богдана Гаврилишина.