В ЦИК поступил первый протокол с мокрой печатью

Центральная избирательная комиссия (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ЦИК поступил первый оригинал протокола окружной избирательной комиссии. Его привезли члены комиссии 51 территориального избирательного округа из поселка Зайцево Донецкой области, передает корреспондент LIGA.net.

Больше всего голосов там набрал Юрий Бойко, на втором месте Петр Порошенко, на третьем Владимир Зеленский.

Реклама

Результаты подсчёта голосов на округе представила заместитель главы окружной избирательной комиссии Ирина Сухина.

На округе проголосовали 895 избирателей. За Бойко проголосовали 280 человек, за Порошенко - 249, за Зеленского - 245, за Александра Вилкула - 28, за Юлию Тимошенко - 22, за Олега Ляшко - 20, за Игоря Смешко - 8, за Анатолия Гриценко - 3.

Заседание будет продолжаться до тех пор, пока ЦИК не примет все протоколы ОИК.

Кандидаты Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов, свидетельствуют результаты обработки ЦИК 70,61% протоколов.