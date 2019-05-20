В ЦИК прокомментировали слова Зеленского о роспуске Рады

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

После начала избирательной кампании ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, пишет Интерфакс-Украина.

"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (указ президента о роспуске Верховной Рады – ред.), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе", - сказала Бернацкая после инаугурации президента Владимира Зеленского.

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Зеленский, принеся присягу и произнеся вступительную речь, заявил о роспуске Верховной Рады.

"Дорогие депутаты! Сегодня вечеринок не будет. Будем работать. Очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовном преследовании за незаконное обогащение, а также многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки!" - сказал он.

Также Зеленский попросил парламент уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны Украины.