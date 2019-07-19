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В ЦИК сказали, когда Верховный суд примет решение по Онищенко

В ЦИК сказали, когда Верховный суд примет решение по Онищенко - Фото
Александр Онищенко (скриншот видео)
19.07.2019, 22:48

Фамилии Онищенко в бюллетене нет

Верховный суд 20 июля примет решение о регистрации депутата-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает Радио Свобода.

"У нас есть несколько судебных дел, одно из них будет слушаться завтра в 10:00 утра и после этого вопрос о регистрации - не регистрации будет решен", - сказала Слипачук.

Она отметила, что в избирательном бюллетене нет фамилии Онищенко, и в зависимости от решения суда - ЦИК может столкнуться с проблемой внесения ее в бюллетень.

"Мы этот вопрос исследуем. Работаем, в частности, для выяснения всех технологических и временных рамок для реализации решения суда, но сейчас я его не имею", - заявила Слипачук.

17 июля Шестой апелляционный суд Киева разрешил Онищенко участвовать в выборах в Верховную Раду от Социалистической партии в округе №93.

5 июля сообщалось, что Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда повторно отказал Онищенко в регистрации на досрочных парламентских выборах.

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