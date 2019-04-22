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22.04.2019, 10:45

В ЦИК сказали, повлияют ли нарушения на результаты выборов

В ЦИК сказали, повлияют ли нарушения на результаты выборов - Фото
Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня ЦИК ожидает первые оригиналы протоколов от окружных комиссий

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Зафиксированные нарушения на выборах президента не повлияют на их окончательный результат. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Нет оснований говорить, чтобы какие-либо нарушения имели влияние на результаты голосования", - отметила Слипачук.

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По ее словам, сегодня ЦИК ожидает первые оригиналы протоколов от окружных комиссий.

Слипачук подчеркнула, что выборы в Украине показали, что удалось поломать стереотип, что "ЦИК – инструмент манипуляций и фальсификаций".

Она напомнила, что есть норма закона, согласно которой не позднее 10 дней будет подведен официальный результат выборов.

По состоянию на 10:30 ЦИК обработала 95,57% электронных протоколов. 73,15% избирателей проголосовали за кандидата в президенты Владимира Зеленского, 24,52% - Петра Порошенко.

По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

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Теги: цик, выборы-2019, татьяна слипачук
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