В Турции считают, что для вывоза украинского зерна нет необходимости разминировать море

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что нет необходимости в разминировании черноморского побережья Украины для начала транспортировки зерна. По его словам, районы нахождения морских мин известны, поэтому можно проложить безопасный маршрут. Об этом он сказал в беседе с журналистами в Анкаре, сообщает Анадолу.

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По словам Чавушоглу, очистка морской зоны от мин, в соответствии с планом ООН, может занять определенное время. В ООН говорят, что на разминирование могут уйти месяцы.

"Районы нахождения морских мин известны. Можно создать безопасные выходы в три порта, и это позволит судам следовать без какой-либо угрозы. Украинские катера будут служить путеводителями. После вхождения судов в зону безопасности, они будут досматриваться", – сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции назвал реализуемым план ООН по вывозу украинского зерна.

"Мы ожидаем ответа от России по данному вопросу. Турция поддерживает данный план. Если стороны поддержат инициативу, то мы можем организовать в Стамбуле встречу по обсуждению деталей", – сказал Чавушоглу.

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Вадим Ребрина

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