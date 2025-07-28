В Удмуртии отключили мобильный интернет на "неопределенное время" из-за якобы атак на ОПК

Местные власти утверждают, что за последнюю неделю в регионе не было зафиксировано ни одного случая появления неизвестных беспилотников

Завод "Купол" в Ижевске (Фото: российские пропагандистские медиа)

В нескольких районах Республики Удмуртия, в том числе в административном центре Ижевск, на неопределенный срок отключили мобильный интернет из-за предполагаемой угрозы ударных беспилотников. Об этом сообщили региональные власти и российские пропагандистские ресурсы.

По состоянию на 28 июля мобильный интернет в регионе отсутствует в течение трех суток.

"В связи с оперативной информацией принято решение о временном ограничении мобильного интернета. Это превентивная мера для блокировки каналов координации деструктивных действий как против предприятий оборонно-промышленного комплекса, так и против объектов социальной сферы", – заявил глава правительства Удмуртии Роман Ефимов.

Он добавил, что ограничения мобильного интернета в Ижевске и нескольких районах республики введены на "неопределенное время".

Как пишет местный ресурс "Удмуртия-инфо", ранее мобильный интернет отключали только при введении режимов "Беспилотная опасность" и "Опасность атаки БпЛА", но после отмены тревоги связь восстанавливалась.

В последний раз режим "Беспилотная опасность" был введен на четыре часа утром 26 июля.

Председатель Государственного комитета Удмуртии по делам гражданской защиты и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин заявил, что за прошедшую неделю в регионе беспилотники не регистрировались.

Также российское Министерство обороны в последнее время не сообщало о якобы сбитых беспилотниках над территорией республики.