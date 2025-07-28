В Удмуртії вимкнули мобільний інтернет на "невизначений час" через нібито атаки на ОПК

Місцева влада стверджує, що за останній тиждень невідомих безпілотників у регіоні не фіксувалося

Завод "Купол" в Іжевську (Фото: російські пропагандистські медіа)

У декількох районах Республіки Удмуртія, зокрема в адміністративному центрі Іжевськ, безстроково вимкнули мобільний інтернет через нібито загрозу ударних безпілотників. Про це повідомила регіональна влада та російські пропагандистські ресурси.

Станом на 28 липня мобільний інтернет у регіоні відсутній протягом трьох діб.

"У зв'язку з оперативними даними ухвалено рішення про тимчасове обмеження мобільного інтернету. Це є превентивним заходом для блокування каналів координації деструктивних дій як проти підприємств оборонно-промислового комплексу, так і проти об'єктів соціальної сфери", – заявив голова уряду Удмуртії Роман Єфімов.

Він додав, що обмеження мобільного інтернету в Іжевську та кількох районах республіки запроваджено на "невизначений час".

Як написав місцевий ресурс "Удмуртія-інфо", раніше мобільний інтернет відключали лише за дії режимів "Безпілотна небезпека" та "Небезпека атаки БпЛА", але після скасування тривоги зв'язок відновлювався.

Останнього разу режим "Безпілотна небезпека" було введено на чотири години вранці 26 липня.

Голова Держкомітету Удмуртії у справах цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Андрій Шуткін заявив, що за минулий тиждень у регіоні безпілотників не зареєстровано.

Також Міноборони Росії не повідомляло останнім часом про нібито збиття БпЛА над територією республіки.