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В Ужгороде сгорело авто секретаря горсовета. Тищенко обвиняет "лесную мафию" – видео

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09.04.2023, 19:00
В Ужгороде сгорело авто секретаря горсовета. Тищенко обвиняет
Скриншот

Секретарь Ужгородского горсовета Арсен Мелкумян заявил, что неизвестные якобы сожгли его авто в ночь на 9 апреля. Об инциденте также рассказал исключенный из фракции и партии Слуга народа нардеп Николай Тищенко.

"Ночью в 01:50 во дворе личного дома загорелся мой автомобиль. Сомнений, что это умышленное дело чьих-то рук, нет – вы все видите на видео. Кому и зачем это нужно, пока не знаю, но надеюсь и уверен, что правоохранители сделают все, чтобы найти виновных", – заявил Мелкумян.

Позже он записал видео на фоне сгоревшего авто и сообщил, что обратился с заявлением в полицию, и уже начаты следственные действия и экспертиза.

LIGA.net обратилась с запросом в полицию Закарпатской области.

Пресс-секретарь Нацполиции Анна Дан в комментарии Суспильному подтвердила, что факт возгорания автомобиля в полиции зафиксировали. Все сведения внесены в единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы.

Тищенко считает, что поджог авто Мелкумяна якобы связан с тем, что он входит во временную следственную комиссию по расследованию возможных фактов неэффективной деятельности Госагентства лесных ресурсов, Госагентства водных ресурсов и Государственной экологической инспекции, их территориальных органов, предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере их управления, которые могли привести к уменьшению поступлений в бюджеты. Комиссию возглавляет Тищенко.

Нардеп заявил, что, по одной из версий, якобы был применен дрон, и после взрыва дотла сгорел автомобиль, ранее применявшийся для проверок лесохозяйств.

Также политик утверждает, что представители ВСК уже "неоднократно" обращались к правоохранителям из-за якобы угроз от "лесной мафии".

Оксана Житнюк
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Николай Тищенко ужгород ТСК лесная мафия поджог авто арсен мелкумян
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