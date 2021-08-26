В Украине будет свой перечень террористических организаций: Кабмин согласовал законопроект

Кабмин согласовал изменения в законодательство о признании организации террористической. Согласно проекту, формировать перечень террористических организаций будет СБУ, он будет публичным. Об этом в Telegram сообщил депутат Алексей Гончаренко.

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Законопроектом предлагается внести изменения в закон о борьбе с терроризмом.

В частности предлагается изменить определение террористической организации. Если в действующем законе террористической организацией называется стойкое объединение трех и больше лиц, которое создано с целью осуществления террористической деятельности, то в проекте, утвержденном Кабмином, террористической организацией называется стойкое иерархическое объединение нескольких лиц (пяти и больше).

Организация признается террористической, если хоть один человек, который является членом или имеет другую связь с этой организацией, осуществляет террористическую деятельность, при условии, что эта деятельность охватывается умыслом хотя бы одного из организаторов или руководителей, или конечного бенефициарного собственника.

Организация признается террористической по вступившему в силу решению суда о признании виновным лица в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 258-258-5 УК.

Ведомости о такой организации предлагается в течение пяти рабочих дней с дня поступления в СБУ копии решения суда вносить в перечень террористических организаций, который будет формировать и вести Служба безопасности.

СБУ должна будет обнародовать информацию о такой организации на своем официальном сайте. При этом открытыми признаются данные о названии организации; именах, датах рождения и гражданстве организаторов, руководителей и владельцев организации.

Деятельность таких организаций на территории Украины будет запрещена, а их имущество и активы — конфискованы.

Теперь указанный законопроект должна проголосовать Верховная Рада.

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Вадим Ребрина

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