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В Украине могут запретить пророссийские партии – законопроект

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 21:14
В Украине могут запретить пророссийские партии – законопроект - Фото
Фото – пресс-служба партии "Слуга народа"

В парламенте зарегистрировали законопроект №7172-1, регулирующий процедуру и последствия запрета создания пророссийских партий в Украине. Соответствующий документ размещен на сайте Верховной Рады.

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Проект закона позволит быстро реагировать на деятельность антиукраинских, коллаборационистских политических партий в Украине и запрещать их.

Как уточняет в Telegram глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, речь об ограничениях для политсил, оправдывающих вооруженную агрессию против Украины в том числе через представление ее как внутреннего, гражданского конфликта, а также отрицающих оккупацию украинских территорий.

Также ограничения будут касаться партий, оправдывающих действия лиц, причастных к агрессии против Украины, представителей вооруженных формирований России и групп российских наемников, а также представителей оккупационной администрации, узурпировавших власть.

Под оправдыванием подразумевается в том числе их определение как "повстанцев", "ополченцев", "вежливых людей".

Для оперативного ограничения деятельности таких политических сил Министерство юстиции получит специальный порядок работы с такими делами, согласно которому:

- в условиях военного положения судом первой инстанции будет апелляционный административный суд в округе, включающем Львов;
– судом апелляционной инстанции является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей;
– судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит;
– максимальный срок рассмотрения дела о запрете партии – один месяц;
– в случае запрета судом партии имущество, средства и другие ее активы переходят в собственность государства.

Новый документ стал альтернативой проекту закона № 7172. Как уточняет пояснительная записка, законопроект № 7172-1 исправляет ряд несогласованностей и неточностей проекта № 7172, в том числе тех, которые могли влиять на скорость запрета пророссийских партий.

Валерия Давыдова
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