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В Украине новая посол Великобритании: кто она, фото

В Украине новая посол Великобритании: кто она, фото - Фото
Мелинда Симмонс и Елена Зеркаль (Фото: twitter.com/UKinUkraine)
02.09.2019, 19:12

В 2018-2019 годах Мелинда Симмонс прошла полный курс изучения украинского языка

Сегодня, 2 сентября, новая посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелинда Симмонс вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль. Об этом сообщает в Twitter посольство Британии в Украине в Twitter.

"Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым упором на развитие регионов, страдающих от российской агрессии", - подчеркнула Симмонс во время вручения копий верительных грамот.

Британская дипломат подтвердила неизменную позицию правительства Великобритании по политической и практической поддержке Украины, прежде всего в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, вызванной российской агрессией.

Симмонс была назначена чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Киеве (Украина) в апреле 2019 года.

В МИД Британии дипломат работает с 2013 года.

До 2016 года Симмонс служила на должности должности заместителя главы департамента, который занимался проблемами вооруженных конфликтов.

С 2016-го до 2018 года - директор по реализации правительственных средств при Министерстве иностранных дел и Содружества.

В 2018-2019 гг. - Симмонс прошла полный курс изучения украинского языка при министерстве иностранных дел.

  • 22 августа новоназначенный посол Австрии в Украине Гернот Пфандлер вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел Елене Зеркаль.

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