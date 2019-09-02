В Украине новая посол Великобритании: кто она, фото

Сегодня, 2 сентября, новая посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелинда Симмонс вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль. Об этом сообщает в Twitter посольство Британии в Украине в Twitter.
"Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым упором на развитие регионов, страдающих от российской агрессии", - подчеркнула Симмонс во время вручения копий верительных грамот.
Британская дипломат подтвердила неизменную позицию правительства Великобритании по политической и практической поддержке Украины, прежде всего в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, вызванной российской агрессией.
Симмонс была назначена чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Киеве (Украина) в апреле 2019 года.
В МИД Британии дипломат работает с 2013 года.
До 2016 года Симмонс служила на должности должности заместителя главы департамента, который занимался проблемами вооруженных конфликтов.
С 2016-го до 2018 года - директор по реализации правительственных средств при Министерстве иностранных дел и Содружества.
В 2018-2019 гг. - Симмонс прошла полный курс изучения украинского языка при министерстве иностранных дел.
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