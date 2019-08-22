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Новый посол Австрии начал свою работу в Украине

Новый посол Австрии начал свою работу в Украине - Фото
Елена Зеркаль и Гернот Пфандлер (фото - mfa.gov.ua)
22.08.2019, 15:57

Сегодня замглавы МИД Елена Зеркаль встретилась с послом Австрии Гернотом Пфандлером

Новоназначенный посол Австрии в Украине Гернот Пфандлер вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Общее историко-культурное наследие Украины и Австрии, стремление к углублению экономического и инвестиционного сотрудничества в значительной степени сочетают интересы наших государств", - отметил посол.

В МИД уточнили, что на встрече стороны  отметили рост интереса австрийских инвесторов к украинскому рынку, предпосылкой для чего является улучшение делового климата в Украине.

  • 16 июля сообщалось, что президент Владимир Зеленский решил сменить 12 послов Украины за рубежом из-за того, что они слишком долго занимают эти должности.

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Украина австрия посол елена зеркаль Гернот Пфандлер Владимир Зеленский
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