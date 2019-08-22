Новый посол Австрии начал свою работу в Украине

Новоназначенный посол Австрии в Украине Гернот Пфандлер вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Общее историко-культурное наследие Украины и Австрии, стремление к углублению экономического и инвестиционного сотрудничества в значительной степени сочетают интересы наших государств", - отметил посол.
В МИД уточнили, что на встрече стороны отметили рост интереса австрийских инвесторов к украинскому рынку, предпосылкой для чего является улучшение делового климата в Украине.
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