В Украине оккупированы 31% громад, еще почти 11% – под влиянием активных боевых действий
Россия сейчас временно оккупировала в Украине 460 громад, еще 160 находятся под влиянием активных боевых действий. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба на презентации фазы III программы "U-LEAD с Европой", передает корреспондент LIGA.net.
"460 громад у нас временно оккупированы. И это 460 лидеров, 460 руководителей громад, которых мы должны поддерживать и развивать. Это наш потенциал", – сказал он.
Также Кулеба отметил, что еще 160 громад находятся под влиянием активных боевых действий.
"Никакие реформы, никакие наши друзья и партнеры, они бы не смогли сменить каждого лидера громады, который оказался в затруднительном положении, в ужасном положении, в начале полномасштабного вторжения. И 160 громад, руководителей громад, сейчас продолжают находиться в таком положении. Потому что именно такое количество громад сейчас находится под влиянием активных боевых действий", – сказал вице-премьер-министр.
Всего в Украине 1469 громад. По статистике Кулебы, оккупированы 31,31% громад, а под влиянием активных боевых действий находятся 10,89%.
Также, по информации вице-премьер-министра, в Украине в результате полномасштабного вторжения России повреждено или разрушено более 32 000 многоэтажных домов.
"У нас сегодня разрушено или повреждено более 2000 километров дорог", – добавил Кулеба.