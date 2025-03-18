В Украине оккупированы 31% громад, еще почти 11% – под влиянием активных боевых действий

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Россия сейчас временно оккупировала в Украине 460 громад, еще 160 находятся под влиянием активных боевых действий. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба на презентации фазы III программы "U-LEAD с Европой", передает корреспондент LIGA.net.



"460 громад у нас временно оккупированы. И это 460 лидеров, 460 руководителей громад, которых мы должны поддерживать и развивать. Это наш потенциал", – сказал он.

Также Кулеба отметил, что еще 160 громад находятся под влиянием активных боевых действий.

"Никакие реформы, никакие наши друзья и партнеры, они бы не смогли сменить каждого лидера громады, который оказался в затруднительном положении, в ужасном положении, в начале полномасштабного вторжения. И 160 громад, руководителей громад, сейчас продолжают находиться в таком положении. Потому что именно такое количество громад сейчас находится под влиянием активных боевых действий", – сказал вице-премьер-министр.

Всего в Украине 1469 громад. По статистике Кулебы, оккупированы 31,31% громад, а под влиянием активных боевых действий находятся 10,89%.



Также, по информации вице-премьер-министра, в Украине в результате полномасштабного вторжения России повреждено или разрушено более 32 000 многоэтажных домов.

"У нас сегодня разрушено или повреждено более 2000 километров дорог", – добавил Кулеба.

11 ноября 2024 года The Telegraph написала, что месяцем ранее Россия захватила больше украинских земель, чем в любой месяц с середины 2022-го.

В тот же день глава Госатомрегулирования Кориков заявил, что Россия пытается легализовать оккупацию Запорожской АЭС через международные конвенции.