В Україні окуповано 31% громад, ще майже 11% – під впливом активних бойових дій

Олексій Кулеба (Фото: Facebook)

Росія наразі тимчасово окупувала в Україні 460 громад, ще 160 – знаходяться під впливом активних бойових дій. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба на презентації фази III програми "U-LEAD з Європою", передає кореспондентка LIGA.net.



"460 громад у нас тимчасово окуповані. І це 460 лідерів, 460 керівників громад, яких ми маємо підтримувати та розвивати. Це наш потенціал", – сказав він.

Також Кулеба зазначив, що ще 160 громад знаходяться під впливом активних бойових дій.

"Ніякі реформи, ніякі наші друзі та партнери, вони б не змогли змінити кожного лідера громади, який опинився у скрутному становищі, в жахливому становищі, на початку повномасштабного вторгнення. І 160 громад, керівників громад, зараз продовжують знаходитися в такому становищі. Тому що саме така кількість громад зараз знаходиться під впливом активних бойових дій", – сказав віцепрем'єр-міністр.

Всього в Україні 1469 громад. За статистикою Кулеби, окупованими є 31,31% громад, а під впливом активних бойових дій перебувають 10,89%.



Також, за інформацією віцепрем'єр-міністра, в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено або зруйновано більш ніж 32 000 багатоповерхових будинків.

"У нас сьогодні зруйновано або пошкоджено більше ніж 2000 кілометрів доріг", – додав Кулеба.

11 листопада 2024 року The Telegraph написала, що місяцем раніше Росія захопила більше українських земель, ніж в будь-який місяць із середини 2022-го.

Того ж дня голова Держатомрегулювання Коріков заявив, що Росія намагається легалізувати окупацію Запорізької АЕС через міжнародні конвенції.