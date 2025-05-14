В Украине поляки, в отличие от румын, не смогут проголосовать на президентских выборах

Иллюстративное фото: polsatnews.pl

Находящиеся в Украине поляки не смогут проголосовать на выборах президента Польши, которые запланированы на 18 мая. Избиратели должны вернуться домой. Об этом сообщает Polsat News.

Министерство иностранных дел Польши решило не создавать избирательный округ в Украине.

По словам пресс-секретаря МИД страны Павла Вронского, в условиях войны невозможно провести выборы таким образом, чтобы их результаты нельзя было поставить под сомнение.

Он отметил, что проживающие в Украине граждане Польши должны вернуться в страну в воскресенье для голосования.

"Точное количество поляков, имеющих право голоса и находящихся в Украине, трудно точно определить. По оценкам, это примерно 1,4 тыс. человек", – сообщил Вронский.

Как отмечает издание, аналогичное решение было принято по выборам в Сейм и Сенат в октябре 2023 года и по выборам в Европейский парламент в июне 2024 года.

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После начала полномасштабного вторжения большинство стран отказалось от создания избирательных округов в Украине. Однако некоторые избирательные системы разрешают голосование по почте или по поручению.

Этим вариантом воспользовались, например, граждане Франции, находившиеся в Украине во время досрочных выборов в Национальное собрание в 2024 году, и американцы, голосовавшие в Украине на президентских выборах в США в этом году.

Румыния отклонилась от этих правил на президентских выборах, первый тур которых состоялся 4 мая, а второй запланирован на 18 мая.

Граждане Румынии могут голосовать в трех избирательных комиссиях в Украине – в посольстве в Киеве и двух городах Закарпатья: Черновцах и Солотвине.

Чтобы ограничить возможность фальсификаций выборов, было принято решение, что в случае тревоги избирательный участок должен быть закрыт до отмены тревоги.