В Україні поляки, на відміну від румунів, не зможуть проголосувати на виборах президента

Польща вирішила не створювати виборчий округ в Україні через війну

Ілюстративне фото: polsatnews.pl

Поляки, які перебувають в Україні, не зможуть проголосувати на виборах президента Польщі, які заплановані на 18 травня. Виборці повинні повернутися додому. Про це повідомляє Polsat News.

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Міністерство закордонних справ Польщі вирішило не створювати виборчий округ в Україні.

За словами речника МЗС країни Павла Вронського, в умовах війни неможливо провести вибори таким чином, щоб їхні результати не можна було поставити під сумнів.

Він зазначив, що громадяни Польщі, які проживають в Україні, повинні повернутися до країни в неділю для голосування.

"Точну кількість поляків, які мають право голосу та перебувають в Україні, важко точно визначити. За оцінками, це приблизно 1,4 тис. людей", – повідомив Вронський.

Як зазначає видання, аналогічне рішення було ухвалено щодо виборів до Сейму та Сенату в жовтні 2023 року та щодо виборів до Європейського парламенту в червні 2024 року.

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Після початку повномасштабного вторгнення більшість країн відмовилися від створення виборчих округів в Україні. Однак деякі виборчі системи дозволяють голосування поштою або за дорученням.

Цим варіантом скористалися, наприклад, громадяни Франції, які перебували в Україні під час дострокових виборів до Національних зборів у 2024 році, та американці, які голосували в Україні на тогорічних президентських виборах у США.

Румунія відхилилась від цих правил під час президентських виборів, перший тур яких відбувся 4 травня, а другий запланований на 18 травня.

Громадяни Румунії можуть голосувати у трьох виборчих комісіях в Україні – у посольстві в Києві та у двох містах Закарпаття: Чернівцях та Солотвині.

Щоб обмежити можливість фальсифікацій виборів, було ухвалено рішення, що у разі тривоги виборча дільниця має бути закритою до скасування тривоги.