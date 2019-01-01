В Украине сменились контактные посольства НАТО

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С 1 января посольство Великобритании и посольство Канады совместно взяли на себя функцию контактной дипмиссии НАТО в Украине. Это решение было утверждено в штаб-квартире Североатлантического альянса и согласовано с Украиной, передает Европейская правда.

Предыдущие 4 года, в течение двух двухлетних сроков, в качестве контактного посольства НАТО в Украине действовала дипмиссия Литвы.

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Контактные посольства (официальный термин на английском языке - Contact Point Embassies) существуют с начала 90-х годов прошлого века во всех государствах-партнерах Альянса. Эту роль добровольно и на ротационной основе выполняют государства-члены НАТО, наиболее заинтересованные в углублении сотрудничества Альянса с тем или иным партнером. В Украине впервые эту роль будут выполнять сразу две дипмиссии.

Контактное посольство действует как дополнительный канал коммуникации с Альянсом, а также, при необходимости, оказывает поддержку совместной деятельности и взаимодействию НАТО и Украины.

С 2017 года в Киеве действует и отдельная дипломатическая миссия Альянса - представительство НАТО в Украине.

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