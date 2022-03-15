В Украине сократили количество блокпостов. Убрали много ненужных – Монастырский

В Украине сократили количество блокпостов до 1500, убрали ненужные, которые затрудняли перемещение. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает пресс-служба МВД.

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"Сейчас нам уже удалось сократить количество блокпостов до 1500, забрав очень много ненужных, которые только затрудняют передвижение и отнимают время", – сказал он.

Монастырский отметил, что условно авторизованные блокпосты внесут в специальный приказ главнокомандующего ВСУ.

Он также добавил, что привлеченные к этой работе субъекты считают: оптимальное количество блокпостов на основных путях и блокпостах – до 800.

"Но они должны быть оборудованы в соответствии со всеми правилами формирования блокпоста. Там должна быть организована четкая работа, которую будут обеспечивать представители полиции совместно с ТРО и Нацгвардией, но именно полицейские будут главными и будут формировать работу на этих блокпостах", – заявил министр.

Марк Сировой

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