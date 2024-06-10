В Украине у предприятий будет возможность забронировать до 100% работников – нардеп

Федор Вениславский отметил, что речь идет об оборонной промышленности, энергетике и критической инфраструктуре

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В Украине предприятия смогут забронировать 100% работников, если будут подпадать под соответствующие критерии. Об этом заявил народный депутат от Слуги народа, член комитета по национальной безопасности Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

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Он подтвердил, что отдельные предприятия будут иметь возможность забронировать 100% военнообязанных, а некоторые – до 50%.

Депутат добавил, что это зависит от того, к какой сфере относится то или иное предприятие.

"Если мы говорим о сфере оборонно-промышленного комплекса, энергетическом комплексе, критической инфраструктуре, то там может быть забронировано до 100% военнообязанных", – пояснил Вениславский.

Он отметил, что предприятие должно обратиться в соответствующее министерство, продемонстрировать, что подпадает под критерии закона о мобилизации и соответствующего постановления Кабинета министров.

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После проверки министерство проверяет и вносит это предприятие в перечень критически важных – это основание для дальнейшего бронирования работников в тех объемах, которые определены постановлением правительства, пояснил нардеп.

"Но мы обращали внимание во время работы над законом о мобилизации, что не могут быть ситуации, когда работники торговых супермаркетов – например, уборщики – на 100% забронированы. Потому что есть ряд должностей на предприятии, которые не критически важны для его функционирования", – заявил Вениславский.

Он добавил, что есть много профессий, которые могут быть замещены либо не военнообязанными, либо женщинами.

Поэтому нардепы обращали внимание правительства и Министерства экономики, чтобы не допускать таких случаев, которые "будут иметь социально негативную реакцию", и чтобы "не было таких злоупотреблений", подытожил народный избранник.

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