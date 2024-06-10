В Україні у підприємств буде можливість забронювати до 100% працівників – нардеп
В Україні підприємства матимуть можливість забронювати 100% працівників, якщо підпадатимуть під відповідні критерії. Про це заявив народний депутат від Слуги народу, член комітету з національної безпеки Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.
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Він підтвердив, що окремі підприємства матимуть можливість забронювати 100% військовозобов'язаних, а окремі – до 50%.
Депутат додав, що це залежить від того, до якої сфери відноситься те чи інше підприємство.
"Якщо ми говоримо про сферу оборонно-промислового комплексу, енергетичний комплекс, критичну інфраструктуру, то там може бути заброньовано до 100% військовозобов'язаних", – пояснив Веніславський.
Він зазначив, що підприємство має звернутися до відповідного міністерства, продемонструвати, що підпадає під критерії закону про мобілізацію та відповідної постанови Кабінету міністрів.
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Після перевірки міністерство перевіряє і вносить це підприємство до переліку критично важливих – це є підставою для подальшого бронювання працівників у тих обсягах, які визначені постановою уряду, пояснив нардеп.
"Але ми звертали увагу під час роботи над законом про мобілізацію, що не можуть бути ситуації, коли працівники торговельних супермаркетів – наприклад, прибиральники – на 100% заброньовані. Тому що є низка посад на підприємстві, які не є критично важливі для його функціонування", – заявив Веніславський.
Він додав, що є багато професій, котрі можуть бути заміщені або не військовозобов'язаними, або жінками.
Тому нардепи звертали увагу уряду та Міністерства економіки, аби не допускати таких випадків, котрі "матимуть соціально негативну реакцію", і щоб не було "таких зловживань", підсумував народний обранець.
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- 4 червня Кабінет міністрів вирішив продовжити ще на два місяці термін дії усіх чинних бронювань від мобілізації.
- Кабмін 7 червня вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану.
- Очільник МВС повідомив, що 90% рятувальників та поліціянтів заброньовано.
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