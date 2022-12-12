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В Украине запустили чат-бот для поиска пунктов несокрушимости

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 19:57
В Украине запустили чат-бот для поиска пунктов несокрушимости - Фото
Кирилл Тимошенко (фото: Telegram Кирилла Тимошенко)

В Украине запустили специальное бот-приложение с информацией о работе пунктов несокрушимости, их адресах и услугах, которые там можно получить. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, информация в боте ежедневно обновляется. В случае отсутствия связи Тимошенко советует сохранить необходимые адреса или сделать скриншоты.

Адреса пунктов несокрушимости в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий, не разглашаются из соображений безопасности. Речь идет о Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Информацию о расположении пунктов в этих регионах можно узнать в местных органах власти, отметил Тимошенко.

СПРАВКА. Пункты несокрушимости – места, организованные областными властями и ГСЧС, в которых есть генератор (для подзарядки гаджетов), тепло, интернет, чай/кофе, аптечка.

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Вадим Ребрина
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Кирилл Тимошенко пункт несокрушимости
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