В Украине запустили чат-бот для поиска пунктов несокрушимости
В Украине запустили специальное бот-приложение с информацией о работе пунктов несокрушимости, их адресах и услугах, которые там можно получить. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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По его словам, информация в боте ежедневно обновляется. В случае отсутствия связи Тимошенко советует сохранить необходимые адреса или сделать скриншоты.
Адреса пунктов несокрушимости в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий, не разглашаются из соображений безопасности. Речь идет о Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Информацию о расположении пунктов в этих регионах можно узнать в местных органах власти, отметил Тимошенко.
- 24 ноября сообщалось, что в Украине заработали 3720 пунктов несокрушимости.
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