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В Украину "идет еще больше" тяжелого вооружения – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 21:21
В Украину
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщил, что в Украину "идет еще больше" тяжелого вооружения. Об этом он написал в Twitter.

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"Тяжелое вооружение на первом месте в нашей повестке дня, и к нам идет еще больше. Украина и США работают рука об руку, чтобы доставить наш продовольственный экспорт, несмотря на безрассудную российскую блокаду", – написал Кулеба.

  • Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный призвал западных союзников не медлить и срочно передать силам обороны дальнобойное вооружение, потому что цена задержки измеряется жизнью людей.
  • 23 мая прошла вторая встреча членов военной проукраинской коалиции. Украина надеялась, что на ней будет согласовано предоставление ВСУ американских реактивных систем залпового огня, однако уже после нее украинские власти продолжили призывать союзников к передаче таких РСЗО/MLRS. Третье заседание коалиции состоится 15 июня.
  • CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщил, что администрация Джо Байдена готовится объявить о предоставлении Украине РСЗО HIMARS. Это может произойти на следующей неделе.
Вадим Ребрина
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