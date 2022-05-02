В Украину из США доставлены уже более 70 гаубиц M777 – Пентагон
В Украину прибыло более 70 гаубиц M777, что составляет около 80% от общего числа в 90 орудий, которые США обязались предоставить. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США, передает CNN.
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Более 170 украинских артиллеристов уже прошли обучение по использованию гаубиц M777. Еще одна группа из 50 украинцев должна завершить обучение сегодня, добавил чиновник.
По его словам, 1 мая группа из 20 украинских военных начала недельный курс обучения по работе с беспилотными летательными аппаратами Phoenix Ghost.
По словам чиновника, за последние 24 часа в европейский регион прибыло 13 рейсов американской помощи для обеспечения безопасности Украины, а в течение следующих 24 часов в регион прибудут еще 11 рейсов из США.
По словам чиновника, также было 23 доставки по воздуху из пяти других стран.
- 28 апреля Конгресс США принял закон о ленд-лизе для Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что ленд-лиз от США поможет Украине победить "идейных наследников нацистов".
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