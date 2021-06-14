В Украину не пустили российскую актрису и запретили въезд на три года
14.06.2021, 10:30
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
Украинские пограничники не впустили в страну российскую актрису и запретили ей въезд на три года. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
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Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о российской актрисе озвучивания и дубляжа, певице и солистке бардовского трио Мультики Ларисе Брохман.
Она направлялась в Одессу, чтобы выступить в театре.
Пограничники установили, что ранее 59-летняя россиянка незаконно въезжала во временно оккупированный Крым, потому сейчас ей и отказали во въезде в Украину.
Брохман ранее также заявляла об "оголтелых украинцах", которые "ходят размахивают флагами".
- 3 июня 2021-го в киевском аэропорту Борисполь пограничники отказали в пропуске российскому политтехнологу Игорю Шувалову.
- Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что российского исполнителя Моргенштерна, "слава богу, решили не пускать" в страну, а Баста может въехать, так как истек срок запрета.
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