В Украину не пустили российскую актрису и запретили въезд на три года

Украинские пограничники не впустили в страну российскую актрису и запретили ей въезд на три года. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о российской актрисе озвучивания и дубляжа, певице и солистке бардовского трио Мультики Ларисе Брохман.

Она направлялась в Одессу, чтобы выступить в театре.

Пограничники установили, что ранее 59-летняя россиянка незаконно въезжала во временно оккупированный Крым, потому сейчас ей и отказали во въезде в Украину.

Брохман ранее также заявляла об "оголтелых украинцах", которые "ходят размахивают флагами".

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Оксана Житнюк

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