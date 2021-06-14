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В Украину не пустили российскую актрису и запретили въезд на три года

14.06.2021, 10:30
В Украину не пустили российскую актрису и запретили въезд на три года - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Украинские пограничники не впустили в страну российскую актрису и запретили ей въезд на три года. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о российской актрисе озвучивания и дубляжа, певице и солистке бардовского трио Мультики Ларисе Брохман.

Она направлялась в Одессу, чтобы выступить в театре.

Пограничники установили, что ранее 59-летняя россиянка незаконно въезжала во временно оккупированный Крым, потому сейчас ей и отказали во въезде в Украину.

Брохман ранее также заявляла об "оголтелых украинцах", которые "ходят размахивают флагами".

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Оксана Житнюк
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граница Крым актриса гпсу миротворец россиянка Лариса Брохман
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