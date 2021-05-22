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СБУ прокомментировала запросы нардепов о запрете на въезд рэперу Басте

22.05.2021, 10:18
СБУ прокомментировала запросы нардепов о запрете на въезд рэперу Басте - Фото
Василий Вакуленко (Баста) (Скриншот видео Дождь/Youtube)

СБУ получила обращение нардепов и общественности о возможности запрета посещания Украины россйскому рэперу Басте (настояще имя – Василий Вакуленко), который посещал временно оккупированный Крым. Такой ответ пресс-центр спецслужбы предоставил на запрос Радио Свобода.

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В СБУ отметили, что официальные обращения о возможности запрета въезда Басты были получены.

В СБУ также добавили, что в марте проинформировали Госпогранслужбу для "рассмотрения (вопроса, – ред.) в пределах компетенции и принятия решений" в связи с посещением Бастой временно оккупированного Крыма с нарушением законодательства Украины и наличием в его действиях признаков админправонарушения.

В спецслужбе заверили, что будут реагировать, если получат данные о новых нарушениях Вакуленко.

В СБУ не уточнили, на запрос каких депутатов реагировали, однако такое обращение к спецслужбе в марте публиковал нардеп Евросолидарности Алексей Гончаренко.

Марк Сировой
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Баста Крым сбу пограничники запрет госпогранслужба
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