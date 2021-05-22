СБУ прокомментировала запросы нардепов о запрете на въезд рэперу Басте

СБУ получила обращение нардепов и общественности о возможности запрета посещания Украины россйскому рэперу Басте (настояще имя – Василий Вакуленко), который посещал временно оккупированный Крым. Такой ответ пресс-центр спецслужбы предоставил на запрос Радио Свобода.

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В СБУ отметили, что официальные обращения о возможности запрета въезда Басты были получены.

В СБУ также добавили, что в марте проинформировали Госпогранслужбу для "рассмотрения (вопроса, – ред.) в пределах компетенции и принятия решений" в связи с посещением Бастой временно оккупированного Крыма с нарушением законодательства Украины и наличием в его действиях признаков админправонарушения.

В спецслужбе заверили, что будут реагировать, если получат данные о новых нарушениях Вакуленко.

В СБУ не уточнили, на запрос каких депутатов реагировали, однако такое обращение к спецслужбе в марте публиковал нардеп Евросолидарности Алексей Гончаренко.

В январе 2018 года Басту из-за незаконного посещения Крыма внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности, и запретили въезд в Украину на три года.

В сентябре 2020-го Басте сняли запрет на въезд в Украину. В СБУ сказали, что не получали данных о нарушениях Басты за три года запрета.

В конце апреля 2021-го общественный деятель Сергей Стерненко сообщил, что Баста приехал в Киев.

Марк Сировой

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