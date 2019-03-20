Фото: depositphotos.com

В Украину прибыли четыре сенатора и два конгрессмена США, чтобы пообщаться с украинскими чиновниками относительно партнерства между Украиной и США. Об этом сообщает в Twitter посольство США в Украине.

"Четыре сенатора и два конгрессмена США прибыли сегодня в Киев, чтобы пообщаться с украинскими чиновниками и представителями американского бизнеса о партнерстве между Украиной и США", - говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что воглавляет делегацию сенатор Майк Крейпо, председатель комитета Сената США по банковским вопросам. В состав делегации входят сенаторы Джон Баррассо, Джон Кеннеди и Деб Фишер, а также конгрессмены Майк Симпсон и Русс Фулчер.

9 марта сообщалось, что украинская делегация провела встречу с представителями министерства обороны США по поводу масштабных закупок Украиной американского оружия.