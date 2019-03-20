Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.03.2019, 20:15

В Украину прибыли четыре сенатора и два конгрессмена США

В Украину прибыли четыре сенатора и два конгрессмена США - Фото
Фото: depositphotos.com

Они намерены обсудить с украинскими чиновниками и представителями американского бизнеса партнерство между Украиной и США

Реклама
Реклама

В Украину прибыли четыре сенатора и два конгрессмена США, чтобы пообщаться с украинскими чиновниками относительно партнерства между Украиной и США. Об этом сообщает в Twitter посольство США в Украине.

"Четыре сенатора и два конгрессмена США прибыли сегодня в Киев, чтобы пообщаться с украинскими чиновниками и представителями американского бизнеса о партнерстве между Украиной и США", - говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что воглавляет делегацию сенатор Майк Крейпо, председатель комитета Сената США по банковским вопросам. В состав делегации входят сенаторы Джон Баррассо, Джон Кеннеди и Деб Фишер, а также конгрессмены Майк Симпсон и Русс Фулчер.

9 марта сообщалось, что украинская делегация провела встречу с представителями министерства обороны США по поводу масштабных закупок Украиной американского оружия. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: сенат сша, конгресс сша, визит
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 