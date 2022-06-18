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В Украину приехали 250 желающих вступить в легион "Свобода России" – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 23:26
В Украину приехали 250 желающих вступить в легион
Алексей Арестович (скриншот видео Офиса президента)

Внештатный советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что за несколько дней в Украину прибыли 250 россиян, желающих вступить в легион "Свобода России". Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

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Общая численность легиона сейчас, по словам Арестовича, – более нескольких сотен людей.

"Скачек произошел на 250 человек в течение нескольких дней", – сказал он. По его словам, это россияне, которые добирались в Украину через третьи страны.

С чем это связано, выясняется, сказал Арестович.

"Речь уже идет о том, чтобы дублировать подразделение, расширять его, потому что не вмещаются все желающие", – сообщил он.

  • 11 июня стало известно, что бывший вице-президент российского Газпромбанка Игорь Волобуев вступил в легион "Свобода России".

Читайте также: Арестович: Легион "Свобода России" уже действует на территории РФ

Вадим Ребрина
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Алексей Арестович легион свобода россии
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