UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украину вернули тела 83 погибших героев

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 12:16
В Украину вернули тела 83 погибших героев - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Сегодня, 24 марта, состоялась очередная передача тел погибших военных. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Домой вернули тела 83 защитников Украины.

Процесс передачи состоялся при содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

"Каждый раз при передаче тел погибших защитников мы четко придерживаемся норм Женевской конвенции. Переговоры с противоположной стороной не прекращаются, чтобы как можно скорее вернуть всех домой", – отметил уполномоченный по пропавших без вести Олег Котенко.

  • 13 марта в WP появилась статья о якобы потерях украинской армии до 120 000 солдат убитыми и ранеными. Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг эту информацию и добавил, что соотношение потерь с россиянами сейчас составляет 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях – 1 к 10.

Читайте также: Кулеба: Из-за потерь в Бахмуте нам сложно, но мы должны воевать там столько, сколько можем

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война потери всу
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 