В Украину вернули тела 83 погибших героев
24.03.2023, 12:16
Фото: пресс-служба Офиса президента
Сегодня, 24 марта, состоялась очередная передача тел погибших военных. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
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Домой вернули тела 83 защитников Украины.
Процесс передачи состоялся при содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.
"Каждый раз при передаче тел погибших защитников мы четко придерживаемся норм Женевской конвенции. Переговоры с противоположной стороной не прекращаются, чтобы как можно скорее вернуть всех домой", – отметил уполномоченный по пропавших без вести Олег Котенко.
- 13 марта в WP появилась статья о якобы потерях украинской армии до 120 000 солдат убитыми и ранеными. Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг эту информацию и добавил, что соотношение потерь с россиянами сейчас составляет 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях – 1 к 10.
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