Кулеба: Из-за потерь в Бахмуте нам сложно, но мы должны воевать там столько, сколько можем

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные Силы Украины должны удерживать Бахмут столько, сколько возможно физически. Об этом он сообщил в интервью BBC.

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По его словам, эмоционально украинцам очень тяжело от потерь, которые воины несут в Бахмуте.

Он отметил, что если бы Бахмут пал, то следующими были бы другие города.

"Итак, чтобы там спасти жизнь, мы должны воевать в Бахмуте, сколько физически сможем", — заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что союзники не представляют военную помощь Украине достаточно быстро, так как не были готовы к войне такого масштаба, больше всего ВСУ нуждаются в артиллерийских снарядах.

"Мы хотим, чтобы партнеры действовали быстрее. Если одну доставку откладывают на один день, это значит, что кто-то погибнет на передовой. Это значит, что тот, кто мог быть еще жив, умрет", — резюмировал дипломат.

ВСУ сковали россиян в Бахмуте, оккупанты достигли тактических успехов большой ценой, заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

В боях за Бахмут с мая 2022 года россияне потеряли до 30 000 человек убитыми и ранеными, продвинувшись на 25 километров, заявил представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс в Вене.

ВСУ добились определенных успехов к северу от Бахмута, но ситуация вокруг города очень динамичная, заявила Маляр.

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Дмитро Гриниченко

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