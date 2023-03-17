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Кулеба: Из-за потерь в Бахмуте нам сложно, но мы должны воевать там столько, сколько можем

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 10:59
Кулеба: Из-за потерь в Бахмуте нам сложно, но мы должны воевать там столько, сколько можем - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные Силы Украины должны удерживать Бахмут столько, сколько возможно физически. Об этом он сообщил в интервью BBC.

По его словам, эмоционально украинцам очень тяжело от потерь, которые воины несут в Бахмуте. 

Он отметил, что если бы Бахмут пал, то следующими были бы другие города. 

"Итак, чтобы там спасти жизнь, мы должны воевать в Бахмуте, сколько физически сможем", — заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что союзники не представляют военную помощь Украине достаточно быстро, так как не были готовы к войне такого масштаба, больше всего ВСУ нуждаются в артиллерийских снарядах. 

"Мы хотим, чтобы партнеры действовали быстрее. Если одну доставку откладывают на один день, это значит, что кто-то погибнет на передовой. Это значит, что тот, кто мог быть еще жив, умрет", — резюмировал дипломат.

  • ВСУ сковали россиян в Бахмуте, оккупанты достигли тактических успехов большой ценой, заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
  • В боях за Бахмут с мая 2022 года россияне потеряли до 30 000 человек  убитыми и ранеными, продвинувшись на 25 километров, заявил представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс в Вене.
  • ВСУ добились определенных успехов к северу от Бахмута, но ситуация вокруг города очень динамичная, заявила Маляр.

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Дмитро Гриниченко
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