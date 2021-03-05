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В Украину вернулся политзаключенный Кремля

05.03.2021, 20:02
В Украину вернулся политзаключенный Кремля - Фото
Глеб Шаблий (скриншот с видео)

В Украину вернулся политзаключенный Кремля Глеб Шаблий, которого более четырех лет россияне незаконно удерживали в заключении в оккупированном Крыму и РФ. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Министр уточнил, что украинец отбыл полный срок заключения.

После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращение из Сибири, рассказал Кулеба.

Глеб Шаблий был осужден оккупантами по так называемому делу "крымских диверсантов".

  • 10 ноября 2016 года российские спецслужбы распространили информацию о том, что в Севастополе были задержаны якобы "украинские диверсанты" ГУР МО ВСУ, планировавшие, по легенде ФСБ, диверсионные акции на стратегических объектах Крыма. В ГУР отрицают причастность к задержанным и считают, что рассказами об "украинских диверсантах" в РФ маскируют репрессии против крымчан. 
  • 14 ноября российские спецслужбы показали видеозаписи, на которых задержанные в оккупированном Севастополе Дмитрий Штыбликов и Алексей Бесарбов "признаются в шпионаже". Адвокат Штыбликова Александр Попков заявил, что под принуждением ФСБ человек может взять на себя любые обвинения, и добавил, что его так и не допустили к подзащитному.
  • 21 ноября стало известно, что оккупанты арестовали еще двоих мужчин – Алексея Стогния и Глеба Шаблия. Обоих российские пропагандистские СМИ назвали фигурантами дела "украинских диверсантов". 
Вадим Ребрина
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Крым дмитрий кулеба
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