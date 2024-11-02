В "Укрэнерго" заявили, что отключений света ближайшие две-три недели не планируется

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Пока "Укрэнерго" не предусматривает введение графиков отключений в ближайшие две-три недели, поскольку украинская энергосистема сохраняет стабильность. Об этом в эфире Украинского радио сообщил Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований.

По его словам, в ближайшие недели "Укрэнерго" не планирует вводить графики отключений. Это стало возможным благодаря успешному ремонту на атомных электростанциях, усилению защиты критически важных объектов и соглашениям с европейскими партнерами по увеличению объемов импорта электроэнергии.

Рябцев призвал избегать спекуляций и не создавать излишнего напряжения, хотя и признал, что риски сбоев в энергосистеме существуют не только из-за российских атак, но и из-за других факторов.

ЕС планирует покрыть более 25% энергетических потребностей Украины на предстоящую зиму.

Жители прифронтовой Запорожской области могут остаться без электроснабжения зимой 2024 года.

30 октября исполняющий обязанности главы Укрэнерго Алексей Брехт заявил, что зима 2024-2025 годов будет одной из самых тяжелых для Украины за предыдущие три года.

В сети 1 ноября массово распространялась информация о вероятном применении графиков почасовых отключений в Украине уже на следующей неделе якобы в связи с похолоданиями. Компания "Укрэнерго" опровергла.