В "Укрэнерго" заявили, что отключений света ближайшие две-три недели не планируется
Фото: ЕРА/Stanislav Koziluk

Пока "Укрэнерго" не предусматривает введение графиков отключений в ближайшие две-три недели, поскольку украинская энергосистема сохраняет стабильность. Об этом в эфире Украинского радио сообщил Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований.

По его словам, в ближайшие недели "Укрэнерго" не планирует вводить графики отключений. Это стало возможным благодаря успешному ремонту на атомных электростанциях, усилению защиты критически важных объектов и соглашениям с европейскими партнерами по увеличению объемов импорта электроэнергии.

Рябцев призвал избегать спекуляций и не создавать излишнего напряжения, хотя и признал, что риски сбоев в энергосистеме существуют не только из-за российских атак, но и из-за других факторов.

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