В "Укренерго" заявили, що відключень світла найближчі два-три тижні не планується

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Наразі "Укренерго" не передбачає запровадження графіків відключень у найближчі два-три тижні, оскільки українська енергосистема зберігає стабільність. Про це в ефірі Українського радіо повідомив Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень.

За його словами, найближчими тижнями "Укренерго" не планує вводити графіки відключень. Це стало можливим завдяки успішному ремонту на атомних електростанціях, посиленню захисту критично важливих об'єктів та угодам з європейськими партнерами щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії.

Рябцев закликав уникати спекуляцій та не створювати зайвого напруження, хоча й визнав, що ризики збоїв у енергосистемі існують не тільки через російські атаки, а й через інші фактори.

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