В Винницкой области вводится режим тотальной экономии электроэнергии
11.10.2022, 19:54
Фото: depositphotos.com
В Винницкой области вводится режим полной экономии электроэнергии. После повторных ударов по объектам энергоинфраструктуры есть серьезные разрушения. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
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По его информации, 242 населенных пункта в Винницкой области остались без света.
"Прошу винничан отнестись с пониманием. Это вынужденные временные ограничения. Экономия нужна, чтобы могли работать больницы, социальные учреждения", – написал Борзов.
Он отметил, что в противном случае Винницаоблэнерго будет вынуждена ввести графики аварийных отключений.
Все службы работают над возобновлением энергоснабжения в Винницкой области, заверил председатель ОВА.
- Утром, 11 октября, Россия атаковала Ладыжинскую ТЭС двумя иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В результате обстрела произошло повреждение энергооборудования, обошлось без жертв. На месте происшествия работали профильные службы.
- Позже в тот же день Россия повторно нанесла удар по Ладыжинской ТЭС. Пострадали шесть спасателей, устранявших последствия предварительного обстрела.
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