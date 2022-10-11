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В Винницкой области вводится режим тотальной экономии электроэнергии

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 19:54
В Винницкой области вводится режим тотальной экономии электроэнергии - Фото
Фото: depositphotos.com

В Винницкой области вводится режим полной экономии электроэнергии. После повторных ударов по объектам энергоинфраструктуры есть серьезные разрушения. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

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По его информации, 242 населенных пункта в Винницкой области остались без света.

"Прошу винничан отнестись с пониманием. Это вынужденные временные ограничения. Экономия нужна, чтобы могли работать больницы, социальные учреждения", – написал Борзов.

Он отметил, что в противном случае Винницаоблэнерго будет вынуждена ввести графики аварийных отключений.

Все службы работают над возобновлением энергоснабжения в Винницкой области, заверил председатель ОВА.

Вадим Ребрина
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