В Винницкой области вводится режим тотальной экономии электроэнергии

В Винницкой области вводится режим полной экономии электроэнергии. После повторных ударов по объектам энергоинфраструктуры есть серьезные разрушения. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

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По его информации, 242 населенных пункта в Винницкой области остались без света.

"Прошу винничан отнестись с пониманием. Это вынужденные временные ограничения. Экономия нужна, чтобы могли работать больницы, социальные учреждения", – написал Борзов.

Он отметил, что в противном случае Винницаоблэнерго будет вынуждена ввести графики аварийных отключений.

Все службы работают над возобновлением энергоснабжения в Винницкой области, заверил председатель ОВА.

Утром, 11 октября, Россия атаковала Ладыжинскую ТЭС двумя иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В результате обстрела произошло повреждение энергооборудования, обошлось без жертв. На месте происшествия работали профильные службы.

Позже в тот же день Россия повторно нанесла удар по Ладыжинской ТЭС. Пострадали шесть спасателей, устранявших последствия предварительного обстрела.

Вадим Ребрина

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