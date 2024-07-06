В воскресенье не будут выключать свет с 7:00 до 15:00, в другое время – две очереди
В воскресенье, 7 июля, ограничения потребления электроэнергии не будут действовать с 7.00 до 15.00, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
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При этом анонсируют: с 00:00 до 7:00 и с 15:00 до 24:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно.
Не будет ограничиваться питание объектов критической инфраструктуры, отмечает компания.
В субботу, 6 июля, по всей стране не отключали свет с 10:00 до 15:00.
- Россия в течение весны и начала лета 2024 уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая 2024 года в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.
- 3 июля член наблюдательного совета Укрэнерго заявил: улучшение ситуации в энергосистеме и смягчение графиков отключения электричества в Украине вероятны в конце июля.
- С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений – в каждой области в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений.
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