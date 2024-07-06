В воскресенье не будут выключать свет с 7:00 до 15:00, в другое время – две очереди

В субботу не отключали свет с 10:00 до 15:00

Иллюстративное фото: Depositphotos

В воскресенье, 7 июля, ограничения потребления электроэнергии не будут действовать с 7.00 до 15.00, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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При этом анонсируют: с 00:00 до 7:00 и с 15:00 до 24:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно.

Не будет ограничиваться питание объектов критической инфраструктуры, отмечает компания.

В субботу, 6 июля, по всей стране не отключали свет с 10:00 до 15:00.

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