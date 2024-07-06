У неділю не будуть вимикати світло з 7:00 до 15:00, в інший час – дві черги одночасно
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У неділю, 7 липня, обмеження споживання електроенергії не діятимуть з 7:00 до 15:00, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
При цьому анонсують: з 00:00 до 7:00 та з 15:00 до 24:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно.
Не обмежуватиметься живлення об’єктів критичної інфраструктури, зазначає компанія.
У суботу, 6 липня, по всій країні не відключали світло з 10:00 до 15:00.
- Росія протягом весни й початку літа 2024 року знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це з травня 2024 року в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.
- 3 липня член наглядової ради Укренерго заявив: поліпшення ситуації в енергосистемі та помʼякшення графіків відключення електрики в Україні ймовірні наприкінці липня.
- З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень – у кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.
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