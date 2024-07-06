У неділю не будуть вимикати світло з 7:00 до 15:00, в інший час – дві черги одночасно

У суботу не відключали світло з 10:00 до 15:00

Ілюстративне фото: Depositphotos

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У неділю, 7 липня, обмеження споживання електроенергії не діятимуть з 7:00 до 15:00, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

При цьому анонсують: з 00:00 до 7:00 та з 15:00 до 24:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно.

Не обмежуватиметься живлення об’єктів критичної інфраструктури, зазначає компанія.

У суботу, 6 липня, по всій країні не відключали світло з 10:00 до 15:00.

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