В возрасте 96 лет умер бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель

Политик ушел из жизни в последний день 2024 года

Арнольд Рюйтель (Фото: ЕРА/KEITH BEDFORD)

Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель умер 31 декабря 2024 года, ему было 96 лет. Об этом сообщили в канцелярии лидера республики.

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"Арнольд Рюйтель, на протяжении всей своей жизни являвшийся лидером и академически занимавшийся сельской жизнью и сельским хозяйством, вселил в веру многих людей уверенность в том, что вступление в Европейский Союз и НАТО отвечает национальным интересам Эстонии", – говорится в сообщении.

Рюйтель был президентом Эстонии с 2001 по 2006 год. Он сыграл важную роль в обретении независимости страны от СССР в 1991 году и дальнейшем укреплении суверенитета страны. Рюйтель также активно работал над интеграцией Эстонии в ЕС и НАТО.

Он также выражал солидарность со стремлениями Украины к евроинтеграции.

В октябре 2023 года в США скончался бизнесмен, филантроп Чак Фини, известный как основатель Duty Free.

В ноябре в возрасте 99 лет скончался миллиардер Чарли Мангер, который был правой рукой Уоррена Баффета.